Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

28.03.2022 10:50
Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün, hasta yakınları sıra bekleme nedeniyle tartıştıkları hemşire R.Y'yi darbederek yaralamış, olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan, Araştırma, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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