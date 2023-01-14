ŞANLIURFA'DA HASTANEDEKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA HASTANEDEKİ KAVGA KAMERADA

14.01.2023 18:52

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan, polis ve gazeteciyle 2 sivilin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'da, hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan, polis ve gazeteciyle 2 sivilin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, paniğe kapılanların masa ve sandalyeyle kurşunlardan korunduğu görüldü.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi önünde, 11 Ocak günü, trafik kazasında yaralanan kişiyi hastaneye getiren aile, husumetli oldukları başka ailenin fertleriyle karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Yaralanan Muhammet Yaşin (25) ve Bican Öztopraklar (30) sedyelerle acil servise alındı.
Bir süre sonra yeniden kavgaya başlayan tarafları sakinleştirmek için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Kavgada polis memuru İsmail K. ile gazeteci atılan taşlarla yaralandı. Polisin havaya ateş açıp sonlandırdığı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 8 kişi serbest bırakıldı, diğer 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çevredekileri tedirgin eden kavga, hastane kantinindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kantinde oturan kişilerin peş peşe açılan ateşle panik halinde kendilerini yere attıkları, masa ve sandalyeyi siper yapıp kurşunlardan korunmaya çalıştıkları görüldü.

Kaynak: DHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kavga, Güncel, Son Dakika

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