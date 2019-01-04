Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Şanlıurfa'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

2 saat önce

ANKARA'dan sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya gelmek üzere havalanan uçak, sis nedeniyle Elazığ Havalimanı'na iniş yaptı.

Şanlıurfa'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
ANKARA'dan sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya gelmek üzere havalanan uçak, sis nedeniyle Elazığ Havalimanı'na iniş yaptı.

Şanlıurfa'da gece bastıran ve halen etkisini sürdüren sis, günlük yaşamı ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gelmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 07.45'te havalanan yolcu uçağı da yoğun sis nedeniyle Elazığ'a yönlendirildi. Elazığ Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüslerle Şanlıurfa'ya gönderildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

Ankara, Elazığ Havalimanı, Elazığ, Şanlıurfa, Güncel
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