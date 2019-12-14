Şanlıurfa'da havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da havai fişek kullanımı yasaklandı

6 saat önce

ŞANLIURFA Valiliği'nden yapılan açıklamada, havai fişek kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Şanlıurfa'da havai fişek kullanımı yasaklandı, System.String[]

ŞANLIURFA Valiliği'nden yapılan açıklamada, havai fişek kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve milli bayramlarda, çeşitli açılış, özel gün, düğün ve kutlamalarda havai fişek ile piroteknik maddelerin izinsiz, usule aykırı kullanımı ve güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu yaralanma ve ölüm olaylarında artış yaşandığı bildirildi. Söz konusu fişeklerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımının halkın can ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, korku ve paniğe yol açtığı vurgulanan açılamada, şöyle denildi: "Amaç, oyun ve eğlence aracı olan maytap, çat pat gibi patlayıcı maddelerin bakkal, market ve büfelerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edildiğinden, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince alınan bu karar gereği düğün, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde havai fişek, torpil, maytap ve benzeri maddelerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınması amaçlanmıştır. Bu itibarla; yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci veya 36'ncı maddeleri gereğince, havai fişek atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişilere (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri ve bunlar gibi) ise 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil eden konularda adli işlem yapılacaktır."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü
Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! Demet Akalın'dan Okan Kurt'a dikkat çeken gönderme: İçimden geldi, senin pek gelmese de

Son Dakika Haberleri
21:25 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
21:23 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - 4 - Son Dakika
21:22 Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti - Son Dakika
21:22 Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü - Son Dakika
21:16 Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]