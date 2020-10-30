Şanlıurfa'da havalimanında ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da havalimanında ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
30.10.2020 16:41
Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda bir kişinin ayakkabısına gizlenmiş 700 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda bir kişinin ayakkabısına gizlenmiş 700 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, havalimanına girenlerin kontrolünü yapan özel güvenlik görevlileri, durumundan şüphelendikleri kişinin ayakkabısını x-ray cihazından geçirdi.
Ayakkabı içerisinde yabancı madde bulan ekipler durumu havalimanı polisine bildirdi. İnceleme yapan polis ekipleri spor ayakkabı içerisine konulmuş 700 gram esrar buldu.
Şüpheli gözaltına alınırken, özel güvenlik görevlisi de yetkililerce tebrik edilerek ödüllendirildi.
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