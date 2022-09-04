Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı

04.09.2022 14:26
Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde etrafa zarar veren ve havaya ateş açan M.K, polis ekiplerine bildirildi.

Bölgede önlem alan ekipler, şüphelinin ateş açtıktan sonra girdiği apartmanı tespit etti.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, M.K'nin bulunduğu binaya özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.K, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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