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Şanlıurfa'da havuzlar ve kanallar doldu taştı

1 saat önce

Şanlıurfa'da havuzlar ve kanallar doldu taştıŞanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde havuzlar, kırsalda ise kanallar yüzenlerle doldu, taştı.

Şanlıurfa'da havuzlar ve kanallar doldu taştı
Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde havuzlar, kırsalda ise kanallar yüzenlerle doldu, taştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle havuza girmek isteyen çocuklar, dakikalarca sıra bekliyor.
Kent merkezi ve kırsal mahallelerde termometrenin 40 dereceyi göstermesiyle, sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için belediye havuzları ve DSİ'ye ait sulama kanallarını doldurdu. Kanalların çevresindeki 'Kanala Girmek Yasaktır' tabelalarına rağmen çocuklar, suda yüzerek serinlemeyi tercih ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte tek eğlencelerinin kanalda yüzmek olduğunu ifade eden çocuklar, akıntılı suya atlayarak serinliyor.
Her yıl onlarca kişinin boğulmasına neden olan kanalda, çocukları bu alışkanlıktan kurtarmak için belediye tarafından açılan 11'i kent merkezi, 6'sı ilçelerde olmak üzere toplam 17 yüzme havuzu hizmet vermeye başladı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle yüzme havuzları önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
GEÇEN YIL 3 AYDA 45 KİŞİ BOĞULDU
Kentte yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarını yüzmek için kullanan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 45 kişi boğuldu. Buna karşın, özellikle kırsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kanallarda yüzmeye devam ediyor.
Şanlıurfa'da havuzlar ve kanallar doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:24 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
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