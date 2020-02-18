Şanlıurfa'da hayvan hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa"da çok sayıda küçükbaş hayvanı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Harran ilçesinde çalınan 75 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Gerekli çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Zanlılardan M.Y. ve A.V. saklandıkları yerde gözaltın alındı, 75 küçükbaş hayvan da burada bulundu. Diğer 2 zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma devam ederken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA