Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı: 4 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı: 4 tutuklama

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 51 koyunun çalınması ile ilgili olarak yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı: 4 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 51 koyunun çalınması ile ilgili olarak yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Örgütlü olarak işlenen hayvan hırsızlığı soruşturması" kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, E.Ç., M.F.B., R.B., C.B., A.B., Z.B. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Şüphelilerin yapılan sorgulamaları sonucu çalınan 51 adet koyun bulunarak sahibi M.C.'ye teslim edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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