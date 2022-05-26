Şanlıurfa'da hayvan rehabilitasyon merkezi inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hayvan rehabilitasyon merkezi inşaatı sürüyor

26.05.2022 16:24
Şanlıurfa'da hayvan rehabilitasyon merkezi inşaatı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanları için oluşturulan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanları için oluşturulan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde 10 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi inşaatı sürüyor.

Sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı projede, geniş barınaklar, yaşam alanları, ısıtma ve soğutma sistemleri, karantina bölümü, ameliyathane ve röntgen odası yer alıyor.

Kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkez içerisinde, mama üretim tesisin de oluşturulması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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