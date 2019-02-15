Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı

Şanlıurfa'da Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bozova HDP Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Hdp İlçe Eş Başkanına Terör Gözaltısı, System.String[]
ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bozova HDP Eş Başkanı Ömer Yıldırım gözaltına alındı. Viranşehir'de de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım, polis ekiplerince gözaltına alındı. Viranşehir'de de Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen pazartesi operasyon düzenlendi. Operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden Fevzi Cin, Necmettin Çüçen ve Rıdvan Tanırgan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

PKK, Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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