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Şanlıurfa'da HDP ve DBP il başkanlarının yargılandığı dava

1 saat önce

Şanlıurfa'da HDP İl Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Başkanı Bekir Karageçili'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Şanlıurfa'da HDP ve DBP il başkanlarının yargılandığı dava, System.String[]
Şanlıurfa'da HDP İl Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Başkanı Bekir Karageçili'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kızıldamar ve Karageçili ile avukatları katıldı. Önceki celse tahliye edilen sanıklar Hadle Oğur, Selvi Öztunç ile Mehmet Şükrü Turgut ise duruşmaya gelmedi.
Sanıklar savunmalarında, partide yapılan bir etkinliğin suç olarak gösterilemeyeceğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kızıldamar ve Karageçili'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa'da 6 Aralık 2018'de vatandaşların, HDP il binasında terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınmış, aralarında Kızıldamar ve Kakageçili'nin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:39 Kaynak: AA
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