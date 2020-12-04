Son dakika haber | Akçakale'de, 243 parça tarihi eser ele geçirildi
04.12.2020 09:31
Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 243 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 243 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye sınırındaki Akçakale'de, jandarma ekipleri ellerinde tarihi objeler bulunan kişilerin bunları yüksek fiyattan satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin kırsaldaki bir evde olduklarını tespit ederek, operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu belirlenen 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.
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