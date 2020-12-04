Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

04.12.2020 10:08
Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma ve Helenistik dönemlere ait 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma ve Helenistik dönemlere ait 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldığı evde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

Helenistik, Şanlıurfa, Heykel, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika


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