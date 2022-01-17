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ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı

17.01.2022 12:33

Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşireyi darbedip aracına zarar verdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşireyi darbedip aracına zarar verdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli M.A, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı.

Hemşire M.A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubesince yapılan yazılı açıklamada, hemşire M.A'ya yapılan saldırı kınanarak, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Sağlıkta şiddetin zaman, zemin ve kurban ayrımı yapmadan ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun maalesef mesleki bir realiteye dönüşmüş olması, sağlık çalışanlarını çok daha fazla endişelendirmekte, meslekten soğutmaktadır. Sorumluluk sahibi olanların, şiddet olaylarını bütüncül bir çerçevede ele alıp, çözüm üretme yoluna gitmemeleri ise ayrıca düşündürücüdür. Olay bazlı tepki ve yaklaşımlar, gündelik bir hassasiyet oluştursa da ne yazık ki meselenin kökten çözümüne katkı sağlamamaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engelleyici adımlar atmaya davet ediyoruz."

"Çok üzücü bir olay"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanına yönelik saldırıyı kınadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkati çeken Gülüm, "Çok üzücü bir olay, tüm sağlık çalışanlarının moralini bozup motivasyonunu azaltan bir olay. Kendisiyle olayın ilk anından itibaren iletişime geçtik. Şu an evinde istirahat ediyor. Sanıkların işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Gece-gündüz demeden şifa dağıtmaya çalışan sağlıkçılara yapılan haksızlığı kabul etmediklerini dile getiren Gülüm, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylar, kentimize sağlık çalışanlarının kendi istekleriyle gelmelerini azaltan olaylar. Bunlar şehre en fazla zarar veren olaylar. Bu tür olaylar duyulduğu ve arttığı zaman da sağlık çalışanları kentimize gönülsüz gelecektir. Bu olayların en aza indirilmesi için herkesten destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da daha sakin davranmalarını bekliyoruz."

ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı
ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, Çocuk, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Hemşireyi darbedip aracına zarar veren 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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