ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi kendi fidanlığında ilk kez hercai menekşe bitkisini üretmeye başladı.

Büyükşehir fidanlığında ilk kez mevcut parklar ile yeni yapılan park alanlarında ve sosyal alanlarda kullanılmak amacıyla hercai menekşe ekimine başlandı. Bitki ve fidan ihtiyacını kendisi karşılamaya başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hercai menekşe çiçek çeşidinden ilk aşamada 400 bin adet üretim hedefleniyor. 20 gündür başlayan üretim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Çoğunluğu kadın personeller tarafından ekimi gerçekleştirilen bitkileri daha sonra kent merkezindeki parklara ekileceği kaydedildi.