Şanlıurfa'da 'HES' kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'HES' kodu uygulaması başladı

Vatandaşlar giriş ve çıkışlarda uygulamaya takıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar kodu onayı, kentin giriş ve çıkışlarında polisler tarafından uygulanmaya başlandı.

Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında olağanüstü toplanarak kentte Hayat Eve Sığar kodu onayının uygulanmaya konulduğunu duyurdu. Karar üzerine kenttin giriş ve çıkışlarında yer alan polis uygulama noktalarında özel araçlarla giriş ve çıkış yapan kişiler, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına takıldı. İlk önce ateşleri ölçülen sürücü ve araçtakiler daha sonra maske ve sosyal mesafe konularında bilgilendirildi. Uygulamada HES kodu sorgulamasında Covid-19 pozitif hasta olup evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin kente giriş ve çıkışlarına da ekipler tarafından izin verilmiyor.

Uygulamanın korona virüs salgınını önlemeye yönelik olduğunu belirten sürücüler, uygulamaya destek verdi.