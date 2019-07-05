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Şanlıurfa'da heyelanda yolu kapanan esnaftan yol kapatma eylemi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, geçen ay heyelan nedeniyle kapanan yolun açılmamasını gerekçe gösteren bir grup esnaf, yol kapatma eylemiyle tepkisini ortaya koydu.

Şanlıurfa'da heyelanda yolu kapanan esnaftan yol kapatma eylemi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, geçen ay heyelan nedeniyle kapanan yolun açılmamasını gerekçe gösteren bir grup esnaf, yol kapatma eylemiyle tepkisini ortaya koydu.
Birecik- Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında bir ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.
Yolun kapanması nedeniyle iş yapamadıklarını iddia eden bir grup esnaf, Kalealtı Caddesi'nde bir araya geldi.
Grup, ellerinde pankart ve dövizlerle belediye binasına kadar slogan atarak yürüdü.
Esnaf Abdurrahman Sarı, grup adına yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu caddenin kapandığını aktararak, "Esnaf olarak çok zor durumdayız. Kiralarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. Kapanan yol nedeniyle o güzergahtaki köylerden ilçe merkezine gelinemiyor. Yolun bir an önce açılması için yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.
Grupla görüşen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, konunun takipçisi olduklarını ve yolun kısa zamanda açılacağını belirterek, esnafın biraz daha sabır göstermesini istedi.
Gruptan bazı kişiler Birecik- Nizip kara yolundaki köprüde de ulaşımı aksattı.
Polis ekiplerinin, eylemcilerle görüşmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:19 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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