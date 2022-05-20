Şanlıurfa'da Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla baba ile oğlu yakalandı

Şanlıurfa'da arpa tarlasına ekilmiş 800 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Kırkmağara Mahallesi'nde M.T'nin arpa tarlasına Hint keneviri ekildiğini belirledi.
Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, arpa tarlasında 800 kök kenevir ile şüphelinin evinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirdi.
Ekipler, M.T. ile oğlu F.T'yi gözaltına aldı.
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