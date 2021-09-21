Üye Girişi
Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

21.09.2021 22:26
Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsıza karşı koyan ev sahibi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsıza karşı koyan ev sahibi ağır yaralandı.

H.Ç'nin Çiftçiler Mahallesi'ndeki evine giren kimliği belirsiz kişi, H.Ç'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, olayın zanlısının çobanlık yapan ve eve giriş çıkışı olan Suriye uyruklu A.Y. olduğunu, şüpheliyi N.U'nun azmettirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ile evden çalındığı belirlenen bir yüzük ele geçirildi.

Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu 22:10 Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü 22:07 Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti 21:45 Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi 21:05 Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi Kılıçdaroğlu'nun 20:28 Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı
Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar 19:40 Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi         
22:13
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı         
21:56
Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı         
21:38
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi         
21:06
WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor         
20:55
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 22:44:57. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement