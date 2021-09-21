Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsıza karşı koyan ev sahibi ağır yaralandı.

H.Ç'nin Çiftçiler Mahallesi'ndeki evine giren kimliği belirsiz kişi, H.Ç'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, olayın zanlısının çobanlık yapan ve eve giriş çıkışı olan Suriye uyruklu A.Y. olduğunu, şüpheliyi N.U'nun azmettirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ile evden çalındığı belirlenen bir yüzük ele geçirildi.