Şanlıurfa'da hırsızlar sulama borularını ve filtreleri çaldılar - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hırsızlar sulama borularını ve filtreleri çaldılar

13.04.2022 00:59
Şanlıurfa'da hırsızlar sulama borularını ve filtreleri çaldılar

Şanlıurfa'da arazi sulamasında kullanılan borular ve metal filtreler çalındı.

Şanlıurfa'da arazi sulamasında kullanılan borular ve metal filtreler çalındı. Tarlalarını sulayamayan çiftçiler, ekinlerinin kurulması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Tatarhöyük Sulama Birliği sahasına meydana geldi. İddiaya göre, sulama merkezine giren hırsız ya da hırsızlar ana isale boru hattı içerisinde bulunan metal filtreler ile dinamo ve boruları çaldı.

Hırsızların kamuyu binlerce lira zarara uğrattığını söyleyen çiftçi Osman Eren, "Bu ilk değil, daha önce de sulama fıskiyelerimiz çalındı. Aşağı yukarı her yıl aynı şeyleri yaşıyoruz. Jandarmanın devriye atmasını ve köylerin giriş çıkışlarına güvenlik kameraları takılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlatılırken, çiftçilerin mağdur olmaması için yetkililerin harekete geçtiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hırsızlar sulama borularını ve filtreleri çaldılar - Son Dakika


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