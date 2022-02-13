Üye Girişi
Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı

13.02.2022 12:49

- Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı Şanlıurfa'da tarihi Ulu Camiye dadanan hırsızlar, 50 bin TL değerindeki klima motorlarını çaldı.

- Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tarihi Ulu Camiye dadanan hırsızlar, 50 bin TL değerindeki klima motorlarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Cam-i Kebir Mahallesi'nde bulunan Tarihi Ulu Cami'de yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde, camiye ait klimaların elektrik kablolarını çalan hırsızlar, ikinci gelişlerinde klimaların dış ünitelerini parçalayarak, motor kısımlarını çaldı. Camide klima motorlarının çalındığını fark eden müezzin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine camiye giden polis, alanda incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüphelinin camii avlusunda keşif yaptıkları görüldü. Şahısların kimliklerinin tespit edilerek bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla İlgili konuşan tarihi Ulu Cami görevlisi Ömer Faruk Tatlı, "Bir ay içerisinde Camimizin 13 klimasının bakır borularını çaldılar. İstenmeyen olaylar oldu. Madde bağımlıları madde alabilmek için 100 bin liralık malı gelip çalarak, bin liraya satıyor. Yazıktır günahtır, hem onlara hem bizlere hem de cemaate günahtır. Yetkililerin bu sorunlara bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Yaşar da, "Bu cami Şanlıurfa'nın en kutsal, tarihi camisidir. Geçenlerde hırsızlar klimaların bakır kablolarını çaldılar. Hırsızın güvenlik kamerasında görüntüleri de var bir türlü yakalanmadı. Yine gelerek bu kez klima motorlarını çalmışlar. Bu camiye gece bir güvenlik görevlisi lazım. Caminin kapıları kapatılmıyor kapı olmadığı için o yüzden bu alana bir güvenlik görevlisinin tahsil edilmesini istiyoruz. Yoksa bu hırsızlığın önüne geçilemeyecek" şeklinde konuştu.

"En büyük rol ailelere düşüyor"

Hırsızlık olaylarının yaşanmaması için ailelere büyük iş düştüğünü aktaran Selahattin Aştak ise, "Burası bir vakıf, bir vakıf kurumudur. Vakıf kurumuna hibe edilen paralarla alınan klimaların parçaları çalınmış. Yaz aylarında Şanlıurfa 52-53 derece sıcak oluyor. insanların Allah'a ibadet etmeleri için daha serin bir ortamda namaz kılmak için camimize klima takılmaktadır. Hırsızlar gelerek kul hakkına girip, vakıf malını çalıyorlar. Cemaatin daha serin bir alanda ibadet etmeleri gerekirken daha sıcak bir ortamda ibadet etmelerine sebep oluyorlar. Her şey ailede bitiyor. Özellikle anne bu rolde çok önemli. Çocuklar küçükken yanlış şeylerin hatalı olduğunu bilinçli bir şekilde çocuğu kırmadan, incitmeden anlatılırsa bu tür vakaların en azından inine inilmiş olur ve tekrar edilmesi mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı
Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı
Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı
Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı
Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı
Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Şanlıurfa, Polis, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hırsızlar tarihi caminin klima motorlarını çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement