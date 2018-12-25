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Şanlıurfa'da Hırsızlara Operasyon

49 dakika önce

Şanlıurfa'da hırsızlara operasyonŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kendilerine dilenci süsü verip evlerden altın ve para çalan 3 kadın ile motosiklet çalan 7 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da hırsızlara operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kendilerine dilenci süsü verip evlerden altın ve para çalan 3 kadın ile motosiklet çalan 7 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk olay Haliliye ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'ne giderek kendilerine dilenci süsü veren S.G., T.G. ve F.G. girdikleri evlerden altın ve para çaldı. Kadınların altın ve para çaldığını fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınları çaldıkları altın ve paralarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan S.G. ve T.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motosiklet hırsızları yakalandı
Bir diğer hırsızlık olayı ise Onikiler, Yeşildirek, Pınarbaşı ve Akpıyar Mahallelerinden yaşandı. Motosikletlerin direksiyon kilidini kırıp düz kontak yapmak suretiyle çalan ve yasadışı yollarla satmaya çalışan 7 kişilik gruba yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Motosiklet çalarken yakalanan A.D., K.Ş.A., A.Ö., A.R.Ö., Z.Ş., S.S. ve İ.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:27 Kaynak: İHA

Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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