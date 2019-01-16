Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

13 dakika önce

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu bir kuyumcunun otomobilinden 1,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası bulunan çantanın çalındığı öne sürüldü.

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu bir kuyumcunun otomobilinden 1,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası bulunan çantanın çalındığı öne sürüldü.

Suriyeli Khir Alkasem (35), polise yaptığı müracaatta, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde 63 AAN 873 plakalı otomobilini park ederek 20 metre mesafede bulunan bir bakkala gittiğini, bu sırada otomobilin bagajındaki çantanın, plakasız bir otomobilden inen 3 kişi tarafından çalındığını söyledi.

Şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaştığını ifade eden Alkasem, şikayetçi oldu.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, çantanın araçtan çalındığını tespit etti, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Alkasem, çantada 1,5 milyon lira değerinde altın ve döviz ile Türk lirası bulunduğunu iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:19 Kaynak: AA

Suriye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü

Victoria Beckham, Kendi Kanından Krem Yaptırdı Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 23:32:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]