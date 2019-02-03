Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde dükkanına gelen Ömer Kılıç, içerideki eşyaların dağıldığını ve pencere korkuluklarının kırık olduğunu fark etti.

Kılıç'ın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede yaklaşık 45 bin liralık gümüş takı çalındığını belirledi.

İş yerinde parmak izi alan ekipler, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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