Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde dükkanına gelen Ömer Kılıç
, içerideki eşyaların dağıldığını ve pencere korkuluklarının kırık olduğunu fark etti.
Kılıç'ın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemede yaklaşık 45 bin liralık gümüş takı çalındığını belirledi.
İş yerinde parmak izi alan ekipler, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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