Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, hırsızlık iddiasıyla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, hırsızlık iddiasıyla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Hilvan-Şanlıurfa yolunun Kırbaşı Mahallesi kesiminde bir kişinin bariyerleri söktüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.O'yu gözaltına aldı.

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