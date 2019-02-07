Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, hırsızlık iddiasıyla yakalandı.

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, hırsızlık iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hilvan-Şanlıurfa yolunun Kırbaşı Mahallesi kesiminde bir kişinin bariyerleri söktüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.O'yu gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Kırbaşı, Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
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