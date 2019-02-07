Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, hırsızlık iddiasıyla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, hırsızlık iddiasıyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hilvan-Şanlıurfa yolunun Kırbaşı Mahallesi kesiminde bir kişinin bariyerleri söktüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.O'yu gözaltına aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:09 Kaynak: AA
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi