Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde iki kişinin bir ahırdan hayvan çalmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik korucuları ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra yakalanan şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin yapılan incelemesinde, aynı mahallede daha önce 5 koyun ile 4 hindinin çalınma olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Altıntepe, Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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