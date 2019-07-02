Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
1 saat önce
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:12 Kaynak: AA
'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye
ve Karaköprü
ilçelerinde bazı evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 8 evde hırsızlık yaptıklarını belirlediği M.Ş.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu
Wikipedia kurucusundan sosyal medya grevi çağrısı!
Demirören Medya Grubu satış iddialarını yalanladı