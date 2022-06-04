Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 2 çuval buğday, bir motosiklet ve 8 parça süs eşyası ile bir ruhsatsız av tüfeği, 5 mermi ve 7 gram eroin geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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