Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

04.06.2022 15:03
Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe merkezinde M.C. ile A.Ö'nün evlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 2 çuval buğday, bir motosiklet ve 8 parça süs eşyası ile bir ruhsatsız av tüfeği, 5 mermi ve 7 gram eroin geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 şüpheli yakalandı Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:58 Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement