Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda bazı kişilerin işyerlerinden hırsızlık ve motosiklet çaldığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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