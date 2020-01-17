Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda bazı kişilerin işyerlerinden hırsızlık ve motosiklet çaldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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