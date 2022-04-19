Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı

19.04.2022 17:01
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kentteki kamu kurumları, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve adresleri tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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