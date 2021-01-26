Şanlıurfa'da horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası kesildi

26.01.2021 19:53
Şanlıurfa'da horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası kesildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen kişiye 105 bin 400 lira para cezası verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen kişiye 105 bin 400 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fırat Mahallesi'nde horoz dövüşü yapılacağı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 horoz, içinde isimler ve para miktarı yazılı olan defter, horozların ayaklarını ve gagalarını sivrileştirmeye yarayan yeğe ve terazi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, Ü.T'ye 5199 sayılı kanuna muhalefet suçundan 17 horoz için 105 bin 400 lira para cezası kesildi.

Adresteki 71 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Horoz Dövüşü, Para Cezası, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


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