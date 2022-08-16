Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Hudut karakoluna roketli saldırı - Son Dakika

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