Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da hükümlüler okulları temizliyor
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da hükümlüler okulları temizliyor

7 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yaralanan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik işlerini yapıyor.

Şanlıurfa'da hükümlüler okulları temizliyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yaralanan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik işlerini yapıyor.
Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen projeyle denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, okulların temizliğini yaparak eğitim-öğretim sezonuna sorunsuz girilmesine yardımcı oluyor.
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, okullarda incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılması konusunda yaz tatilinde başlatılan proje kapsamında okulların temizlendiğini ifade etti.
Tüm kurumların bu projeden yararlanmasını beklediklerini ifade eden Sevgili, "Hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda uygulamaların daha yaygınlaştırılması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve başsavcılık olarak gerekenleri yapacağız. Şu an 6 okulumuzda çalışmalarımız tamamlandı, diğer okullarımızda da çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.
Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar
Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı Soylu'nun "Yakaladık" dediği canlı bombanın gözaltına alınması kamerada: Dağılın buradan, uzaklaş! Genç yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da hükümlüler okulları temizliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]