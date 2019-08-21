Şanlıurfa'da hükümlüler okulları temizliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yaralanan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik işlerini yapıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yaralanan hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik işlerini yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen projeyle denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, okulların temizliğini yaparak eğitim-öğretim sezonuna sorunsuz girilmesine yardımcı oluyor.

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, okullarda incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılması konusunda yaz tatilinde başlatılan proje kapsamında okulların temizlendiğini ifade etti.

Tüm kurumların bu projeden yararlanmasını beklediklerini ifade eden Sevgili, "Hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda uygulamaların daha yaygınlaştırılması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve başsavcılık olarak gerekenleri yapacağız. Şu an 6 okulumuzda çalışmalarımız tamamlandı, diğer okullarımızda da çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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