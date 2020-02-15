Şanlıurfa'da hükümlüler tiyatro oyunu izledi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu, denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler oyun sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şair Nabi Kültür Merkezi'nde Tayfun Türkili'nin yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "9 Canlı" oyunu Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz, Akçakale Açık Cezaevi'nden 50 hükümlü, denetimli serbestlikten faydalanan 200 hükümlü ve ilgili kurum görevlileri izledi.

Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, etkinliği düzenleyen büyükşehir belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, "Hükümlü arkadaşlarımızın toplumsal olaylara, sosyal hayata hazırlanmaları için gerçekleştirilen tiyatro gösterimini izledik. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi bizleri kırmadı ve çok güzel bir oyun oynadılar. Emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz ise hükümlülerin güzel saatler geçirdiğini belirterek, tiyatro ekibine teşekkür etti.