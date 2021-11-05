Şanlıurfa'da hurda ve atık toplayıcılar kayıt altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçesinde hurda ve atık toplayıcılar kayıt altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İl Mülki Hudutları Dahilinde Hurda ve Atık Malzeme Toplayıcılarla İlgili Uyulacak Esaslara Dair Karar"a istinaden, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyeleri sınırlarında hurda ve atık toplayanların kayıt altına alındığı belirtildi.

Uygulamanın kentin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla alındığı dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, asayişin, kamu esenliğinin, halk sağlığının ve trafik güvenliğinin sağlanması, hurda ve atık malzeme toplayıcıların düzenli, kayıtlı ve belirli bir düzende çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmasını esas alan valilik kararı, ilçe belediyeleri tarafından hayata geçirildi. Hurda ve atık toplamak için izin başvurusu kabul edilenlerin kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, belediye başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ile uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verildi. Ön ve arka kısmında numara ile ilçenin ismi bulunan yelekler ve yaka kartları, sadece izin verilen kişi tarafından kullanılabilecek. Yapılan düzenlemeye göre, hurda ve atık kağıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 01 Nisan ila 30 Eylül tarihleri arasında 08: 00-20: 00 saatleri arasında, 01 Ekim ila 31 Mart tarihleri arasında ise 08: 00-18: 00 saatleri arasında çalışacaklar."