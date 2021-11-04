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Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı

04.11.2021 14:37
Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı

Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde hurda ve atık kağıt toplama yapan yaklaşık 300 kişiyi kayıt altına aldı.

Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde hurda ve atık kağıt toplama yapan yaklaşık 300 kişiyi kayıt altına aldı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde hurda ve atık kağıt toplama yapan yaklaşık 300 kişiyi kayıt altına aldı. İlçe merkezinde hurda ve atık kağıt toplayıcılarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Şanlıurfa Valiliğinin aldığı kararı hayata geçiren Eyyübiye Belediyesi 300 hurda ve atık kağıt toplayıcısını kayıt altına aldı. Toplayıcılara ekipler tarafından kimlik tanıtım kartı ve yelek dağıtıldı. Alınan kararlar doğrultusunda; hurda ve atık kağıt toplayıcıları belirlenen saatler dışına çıkamayacak, toplama esnasında yelek ve tanıtım kartı taşıyacak. Bu uygulama ile çevreye zarar verilmesinin önüne geçilecek.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde hurda ve atık kağıt toplayıcılarının alınan kararla denetime tabi tutulması üzerine bizler de ilçemizde 300 hurda ve atık kağıt toplayıcısına yelek ve tanıtım kartı dağıttık. Bu çalışma ile çevreye verilen zararın önüne geçilmesi hedefleniyor" şeklinde yapıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı
Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı
Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı

Şanlıurfa, Hisarcık, Eyyübiye, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hurda ve kağıt toplayıcıları kayıt altına alındı - Son Dakika
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