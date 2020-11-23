Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da kent dışına gönderileceklerini öne süren hurdacılar belediye önünde oturma eylemi yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, oturma eylemi yapan hurdacılarla görüştü. Hurdacıların taleplerini dinleyen Beyazgül, "Herkesin dükkanını açacağız, herkes dükkanına gitsin. Zabıta ekipleri gelip, mühürleri kıracak" demesi üzerine eylem sona erdi.

Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kişilik hurdacı grup yerlerinin şehir merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzağa taşınmasına tepki göstermek için Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Belediyeye yaklaşmalarına izin verilmeyen grup için yetkililer, araya girdi. Belediye binası önünde seslerini duyurmak isteyen hurdacılar, geri dönüşümde ilk adımı atan hurdacıların mağduriyetinin göz ardı edildiğini savunarak, "Her gün hurdacılar olarak çöplerden plastikten kağıda, demirden pet şişeye kadar, doğanın yüzlerce, binlerce yılda yok edemeyeceği atıkları toplayarak, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Belediyelerin iş yükünü de hafifletiyor. Bu soruna çare bulunmazsa tüm çöpleri yarın belediyenin önüne dökeceğiz" dedi.