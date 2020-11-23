Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi

23.11.2020 15:59
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi, System.String[]

ŞANLIURFA'da kent dışına gönderileceklerini öne süren hurdacılar belediye önünde oturma eylemi yaptı.

ŞANLIURFA'da kent dışına gönderileceklerini öne süren hurdacılar belediye önünde oturma eylemi yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, oturma eylemi yapan hurdacılarla görüştü. Hurdacıların taleplerini dinleyen Beyazgül, "Herkesin dükkanını açacağız, herkes dükkanına gitsin. Zabıta ekipleri gelip, mühürleri kıracak" demesi üzerine eylem sona erdi.

Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kişilik hurdacı grup yerlerinin şehir merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzağa taşınmasına tepki göstermek için Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Belediyeye yaklaşmalarına izin verilmeyen grup için yetkililer, araya girdi. Belediye binası önünde seslerini duyurmak isteyen hurdacılar, geri dönüşümde ilk adımı atan hurdacıların mağduriyetinin göz ardı edildiğini savunarak, "Her gün hurdacılar olarak çöplerden plastikten kağıda, demirden pet şişeye kadar, doğanın yüzlerce, binlerce yılda yok edemeyeceği atıkları toplayarak, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Belediyelerin iş yükünü de hafifletiyor. Bu soruna çare bulunmazsa tüm çöpleri yarın belediyenin önüne dökeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileriyle hurdacıların görüşmeleri sırasında zaman zaman arbedenin yaşanması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bunun üzerine temsilci seçilen 5 kişi sorun ve taleplerini görüşmek üzere belediye binasına alındı.BAŞKAN BEYAZGÜL HURDACILARLA GÖRÜŞTÜŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye binası önünde oturma eylemi yapan hurdacılarla görüştü. Hurdacıların taleplerini dinleyen Beyazgül, "Herkesin dükkanını açacağız, herkes dükkanına gitsin. Zabıta ekipleri gelip, mühürleri kıracak" dedi.Beyazgül, "Hurdacılık yaparak geçinen kardeşlerimizin sesini duyduk ve hemen temsilcilerini makamımıza davet ettik. Onlarla oturduk taleplerini dinledik. Sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Sonuç olarak bir karara vardık. Aldığımız kararda hem siz hem çalışanlar hem de vatandaşlarımız daha mutlu, refah içersinde daha sağlıklı bir ortamda neler yapılabileceğini konuştuk" dedi.

Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi
Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi

Zeynel Abidin Beyazgül, Oturma Eylemi, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hurdacı eylemini başkan bitirdi - Son Dakika


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