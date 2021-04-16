Şanlıurfa'da hurma satışları arttı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın satışı arttı.

Ramazan'da hazırlıklarını tamamlayan esnaf tezgahları farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Her bütçeye uygun hurmaların kilogram fiyatı ise 13 ila 90 lira arasında değişiyor. Hurma satışı yapan esnaf, halkın Ramazan'da daha fazla hurma tükettiğini söyledi.

Beslenme uzmanları, kan şekerini seviyeli şekilde yükselttiği için hurma ile iftar açmanın yararlı olduğunu belirtirken, esnaf Halil Çiftçi, "Ramazan'dan önce meyve satışı yapıyordum. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hurma satmaya başladım. Yaklaşık 10 sonra tekrar meyve satışına döneriz. Hurma 10 günlüktür. Biz burada ellimizden geldiğince hurmalarımızı taze satmaya çalışıyoruz. Burada bulunan siyah hurmaları Ağrı Doğubeyazıt'an getiriyorum. Diğer sarı hurmalarımızı ıraktan getiriyorum. Hurmalarımızdan vatandaşlarımız taze ve sağlıklı bir şekilde faydalansın diye bu hurmalar derin dondurucu araçlarla Şanlıurfa'ya geliyor. Bu hurmalarımız lifli olduğundan dolayı 2 3 tanesini yerseniz öğleye kadar sizi tok tutar. Hurmanın çok faydası vardır. Hurma bağırsakları çalıştırır. Hurmanın çok faydası vardır" dedi.

Mustafa Demir adlı vatandaş, "Ramazan aylarında iftarımızı hurma ile açmak sevap olduğu için alıyoruz. Yani biz hurmayı tatlı niyetine almıyoruz. Daha çok sevap olduğu için alıyoruz. Biz bu ramazanı ramazan gibi yaşamak istiyoruz. Hurmanın özelliği şöyle, mesela bu Peygamber Efendimiz döneminde gelmesidir. Hurma ağaçlarının yerleri bellidir. İftarımızı hurma ile açtığımız zaman daha çok sevap kazanıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA