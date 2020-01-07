Şanlıurfa'da

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından "Hüsnü Hat Sanatını Geliştirme ve Olgunlaştırma" kursu açılacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1990 yılında kurulan ŞURKAV'ın kurulduğu günden bu yana bilim, sanat, kültür ve folklor alanlarında gerçekleştirdiği hizmetlerle ihtiyaç ve beklentilere cevap vermeye çalıştığı belirtildi.



Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin gelişimlerini arttırmak ve bilgi-beceri kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten ŞURKAV'ın önceki yıllarda açılan hüsnü hat kurslarına katılıp belge almaya hak kazananlara hüsnü hat sanatını geliştirme ve olgunlaştırma kursu açılacağı aktarıldı.

Ücretsiz verilecek kursa 13-31 Ocak tarihleri arasında başvuru yapılabileceği kaydedildi.