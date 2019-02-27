Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.

Merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce, komşu Eken ile Altıntaş aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle husumet başladı.


Kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Bunun üzerine bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde, ailelerin fertleri bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.


Barış yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve bölgenin kanaat önderleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:38 Kaynak: AA

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