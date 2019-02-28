Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.



Merkez Eyyübiye ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce komşu Aişeoğlu ile Ayaz aileleri arasında "yol" kavgası çıktı. Olayda 4 kişinin ağır yaralanması sonucu husumet başladı. Kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti.



Bunun üzerine bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde, aile bireyleri bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.



Barış yemeğine katılan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, hayırlı bir iş için vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Barışa vesile olan herkese teşekkür eden Beyazgül, "Bu işler gerçekten zor ama sonucu böyle güzel oluyor. Büyük bir olgunluk göstererek barıştan, kardeşlikten yana tavır alıp dargınlığa son veren Aişeoğlu ve Ayaz ailelerine de ayrıca teşekkür ederim. İnşallah eskiden olduğu gibi daha güçlü bir şekilde dostça yollarına devam ederler." diye konuştu.



Aişeoğlu ve Ayaz ailelerinin barışına vesile olan AK Parti Haliliye Belediye Meclis üyesi adayı Emin Ataş da aile fertlerine teşekkür etti.



Barış yemeğine, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş ve AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat da katıldı.

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