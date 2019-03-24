Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Alpak ve Altun aileleri arasında 3 yıl önce çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından husumet başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek onları barışmaları için ikna etti.

Bunun üzerine kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde, aile bireyleri bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, hayırlı bir iş için vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barışa vesile olan herkese teşekkür eden Erin, "Şanlıurfa artık barış ve kardeşlikle anılacak. Barış ve kardeşlik için ellerini birbirine uzatan her iki alenin fertlerini ve barışa vesile olanları tebrik ediyorum. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Barış yemeğine, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve İbrahim Halil Yıldız ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:47 Kaynak: AA

Eyyübiye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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