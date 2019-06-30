Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

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50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar

Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız