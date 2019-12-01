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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Türkmenören Mahallesi'nde Elman ve Kuş ailesinin bireyleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle bir hafta önce başlayan husumet, barışmalarına aracı olan Bozova Ziraat Odası Başkanı Fuat Almas ve ilçenin diğer ileri gelenlerinin girişimiyle büyümeden sonlandırıldı.

Mahallede düzenlenen barış yemeğinde iki ailenin yakınları bir araya geldi.

Yemekte konuşan başkan Almas, husumetli aileler arasında barış sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkür eden Almas, "Bu barışın sadece memleketimize değil Türkiye'ye de barış getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizin barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde sürdürülmesi, refah seviyesinin yükseltilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerek. Allah ülkemize daha güzel barışlar nasip etsin, hayırlı olsun." dedi.

Yemeğin ardından iki aile yakınları yapılan duanın ardından sarılarak barıştı.

Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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