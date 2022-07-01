Birbirinin önünü kesmeye çalışırken kazaya da neden olan olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile üyelerinin bulunduğu iki otomobil, Birecik- Nizip kara yolu ilçe çıkışında karşılaştı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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