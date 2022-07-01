Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

01.07.2022 00:30
Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile üyelerinin bulunduğu iki otomobil, Birecik- Nizip kara yolu ilçe çıkışında karşılaştı.

Birbirinin önünü kesmeye çalışırken kazaya da neden olan olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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