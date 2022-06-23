Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

23.06.2022 14:42

Son dakika haberi: Adreslerde arama yapılması Silahların bulunması Ele geçirilen silahlar ve mermiler Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında...

Adreslerde arama yapılması

Silahların bulunması

Ele geçirilen silahlar ve mermiler Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi

Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haliliye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Eğerkıran Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin silah temin ettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığından 103 personelin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 11 uzun namlulu silah, 4 tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait 17 şarjör ve 1411 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi - Son Dakika
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