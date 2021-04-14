112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen , Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı.

Akçeören Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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