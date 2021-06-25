Üye Girişi
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı

25.06.2021 21:30
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, evlerine girmek isteyen 7 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı.

ŞANLIURFA'da, evlerine girmek isteyen 7 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Yaralıların otomobillerle üzerinden geçmeye çalıştığı saldırganlar aynı araçla kaçarken, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasındaki husumet nedeniyle, kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille evin önünde duran akrabalarına, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, aynı araçla yaralıların üzerinden geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı
Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı

Karşıyaka, Av Tüfeği, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak 21:14 Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı 20:12 Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu 19:56 Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada 19:21 1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek 18:24 Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı 16:51 Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:33
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz         
19:20
Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan fenomen Nazlı Hamarat'a velayet davası Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan fenomen Nazlı Hamarat'a velayet davası         
18:19
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 21:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da husumetlilerine ateş açıp, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement