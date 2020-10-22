Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı

22.10.2020 21:36

Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı Şanlıurfa'da faciadan dönüldü Araçlar itfaiyeye yol vermeyince otobüs küle döndü Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis otobüsü alev aldı.

Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Araçlar itfaiyeye yol vermeyince otobüs küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis otobüsü alev aldı. İşçilerin ölümden döndüğü yangına müdahale etmeye giden itfaiye ekipleri, başka araçların yol vermemesi nedeniyle uzun olay yerine ulaşamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda yaşandı. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mustafa M. yönetimindeki 63 S 0659 plakalı servis otobüsü, içerisinde 15 işçi ile seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Otobüsü durduran sürücü, yol kenarına park etti. İşçiler, yanmaya başlayan otobüsten can havliyle inerek canlarını kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye aracı 20 metrelik yolu gidemedi

Yangın nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarı alıp bölgeye giden itfaiye ekipleri, diğer araçların yolu kapatması nedeniyle 20 metrelik yolu gidemedi. Araçların yolu açması sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin uzun çalışması sonucu söndürülen otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangının servis otobüsünün motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı
Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı
Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı
Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı
Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da içerisinde işçilerin olduğu servis otobüsü alev aldı - Son Dakika

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